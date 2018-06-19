Xiaomi презентувала яскравий та доступний роутер Mi WiFi Router 4Q

Через місяць після анонсу Mi WiFi Router 4 компанія Xiaomi представила більш доступну модель Mi WiFi Router 4Q. Новинка підтримує технологію MIMO 3x3, обладнана кнопкою MiNET для швидкої синхронізації із "розумними" приборами та випускається в досить незвичному кольорі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Xiaomi.

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Раніше всі роутери від Xiaomi випускалися переважно в білому або чорному кольорі, але модель Mi WiFi Router 4Q пропонується в яскраво-блакитному варіанті, що помітно виділяє її з усієї лінійки.



Mi WiFi Router 4Q вирізняється серед інших яскравим кольором

Пристрій традиційно отримав компактний і тонкий корпус з трьома зовнішніми антенами ззаду (5 дБі). З портів є один WAN і два LAN з максимальною швидкістю передачі даних до 100 Мбіт за секунду. Розташована на верхній частині корпусу кнопка MiNET встановлює з'єднання з усіма доступними навколо ґаджетами. Управління та налаштування роутером здійснюється через фірмовий мобільний додаток.



Mi WiFi Router 4Q синхронізується з усіма "розумними" ґаджетами

Побудований Mi WiFi Router 4Q на базі процесора Qualcomm QCA9561 з частотою 775 МГц і оснащений 64 МБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 16 МБ. Роутер працює в діапазоні 2,4 ГГц (802.11b / g / n) з технологією MIMO 3x3. Максимальна швидкість передачі досягає 450 Мбіт за секунду.

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У Китаї ціна Xiaomi Mi WiFi Router 4Q становить близько 15 доларів (близько 394 гривні).