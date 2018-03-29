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Xiaomi презентували "ігровий" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag

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"Ігровий" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag / gagadget.com

Разом із ігровим ноутбуком Mi Gaming Laptop компанія Xiaomi презентувала рюкзак Mi Geek Shoulder Bag, який розрахований на гіків (людина, захоплена сучасними технологіями) та геймерів.

Про це повідомляє tehnot.com.

Дизайн рюкзака розробили в стартапі 90 points. У цю сумку може поміститись ноутбук розміром 15,6 дюйма, в тому числі Mi Gaming Laptop, який компанія презентувала на цій же конференції. Також рюкзак має є кріплення для навушників, відділення для окулярів, двох мишок, двох флешок і двох карт пам'яті.

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Сумка виготовлена зі щільної матової тканини. На задній панелі встановлені вентиляційні канали, а над лямками передбачені плечові ремені для розподілу навантаження.

Mi Geek Shoulder Bag надійде у продаж вже в квітні. Його вартість становить 64 долари (1600 гривень).

Mi Geek Shoulder Bag

Mi Geek Shoulder Bag

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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