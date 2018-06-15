ТОП-3 смартфони тижня: бюджетник від Asus, довгоочікуваний Xiaomi Redmi 6 та Lenovo Z5

Китайська компанія Xiaomi представила смартфон бюджетного класу Xiaomi Redmi 6. Asus запустила продаж недорогого смартфону Zenfone 5Q з 4 камерами. Новинку від Lenovo розкупили за кілька хвилин. Ці три моделі можна вважати найцікавішими смартфонами тижня, що минає.

Xiaomi Redmi 6

Цей смартфони можна вважати найбільш очікуваною моделлю, яка була представлена цього місяця. Зрештою, більшість смартфонів, які виготовляє китайська компанія, мають велику популярність серед користувачів.

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Характеристики Xiaomi Redmi 6

Попри чутки про "моноброву" Redmi 6 отримав класичну рамку, які і в інших пристроях з лінійки Redmi. Смартфон має 5,45-дюймовий екран зі співвідношенням сторін новинки – 18: 9 та роздільною здатністю 1440х720 пікселів (HD +).

На бюджетник чекали мільйни фанатів Xiaomi

Смартфон працює на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P22. Його можна придбати у двох версіях: з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті або із співвідношенням 4/64 ГБ.

Xiaomi Redmi 6 має подвійну камеру з 12 Мп і 5 Мп (як в Redmi S2) з горизонтально орієнтованими модулями і світлодіодним спалахом. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Селфі-камера має 5 Мп.

Ціна Xiaomi Redmi 6

Базова версія Redmi 6 коштує 799 юанів (3260 гривень). При цьому за модель із 4 ГП внутрішньої та 64 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться у 999 юанів (4075 гривень).

Asus Zenfone 5Q

Минулого тижня ми писали про потужний ігровий смартфон Asus ROG Phone. Новий ґаджет від Asus дещо поступається технічними характеристиками, однак і ціна на цей смартфон дуже бюджетна.

Характеристики Zenfone 5Q

Смартфон оснащений 6-дюймовим дисплеєм FullHD + із розширенням 2160 x 1080 пікселів і з співвідношенням сторін 18: 9. Він працює на чіпсеті Snapdragon 630 із графічним процесором Adreno 508. У смартфоні є 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому пам'ять можна розширити до 2 ТБ завдяки microSD.

На задній панелі Zenfone 5Q розміщена подвійна камера з ​​16-мегапіксельним основним датчиком з кутом огляду 80 градусів, та додатковим датчиком з кутом огляду 120 градусів. На передній кришці розміщені теж 2 камери, що включають 20-мегапіксельний основний сенсор SonyIMX376, який пропонує кут огляду 85,5 градусів і додатковий датчик із кутом 120 градусів.

Працює Zenfone 5Q на ZenUI 5.0 на базі операційної системи Android Oreo. Він має акумулятор ємністю 3300 мАг.

Смартфон Asus Zenfone 5Q коштує менше 8 тисяч гривень

Ціна Zenfone 5Q

Пристрій можна придбати у червоному, білому та чорному кольорах. Вартість цієї моделі становить 299 доларів, або 7800 гривень.

Lenovo Z5

Презентація Z5 відбулась ще 5 червня. Та тоді новий смартфон викликав лише розчарування. Справа в тому, перед подією компанія оприлюднила кілька тізерів, які змушували людей думати, що новинка стане одним з найбільш інноваційних і потужних флагманів. Але більшість крутих характеристик так і не підтвердились, що викликало справедливе обурення серед користувачів.

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Однак, треба визнати, що смартфон непоганим за доволі доступну ціну. Це доводить і значний попит ґаджет. Так, 12 червня, коли стартувала перша хвиля продажів Z5, першу партію смартфонів розкупили всього за кілька хвилин. Відтак, враховуючи значну зацікавленість новинкою, ми вирішили включити цей смартфон до нашого рейтингу.

Lenovo Z5 спочатку розчарував

Характеристики Lenovo Z5

Lenovo Z5 попри чутки про абсолютну безрамковість, таки отримав "моноброву", а в нижній частині корпусу ще й велике "підборіддя". Він оснащений 6,2-дюймовим екраном зі співвідношенням 19:9 і роздільною здатністю 2246 x 1080 пікселів.

Смартфон працює на 8-ядерному чіпсеті Qualcomm 636, виконаний за техпроцесом 14 нм, 6 ГБ оперативної пам'яті і відеоприскорювач Adreno 509. Новинка отримала конфігурацію на 64 або 128 ГБ внутрішнього накопичувача.

Основна камера Z5 оснащена сенсорами на 16 і 8 Мп з апертурою f / 2,0. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 мегапікселів.

Ціна Lenovo Z5

За версію смартфона з 6 ГБ ОЗУ і 64 ГБ вбудованої пам'яті попросять всього 200 доларів (близько 5 226 гривень). Конфігурація з 128 ГБ накопичувача обійдеться на 80 доларів дорожче (близько 7 317 гривень).

Крім того, новинка отримала новітню операційну систему Android 8.1 Oreo.

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