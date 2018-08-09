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Xiaomi Redmi 6 надійшов у продаж в Україні: оголошено вартість бюджетного смартфону

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Xiaomi Redmi 6: ціна в Україні
Xiaomi Redmi 6: ціна в Україні / maiscelular.com.br

Бюджетні смартфони Xiaomi Redmi 6 і Redmi 6A презентували ще на початку червня. Нарешті пристрої доступні для купівлі в Україні.

Так, на офіційному сайті рітейлера "Алло" вже оприлюднили ціни новинок в Україні. Xiaomi Redmi 6 буде доступний у двох кольорах: чорному та золотистому. Остання модель вже доступна для купівлі у конфігурації 3/32 ГБ пам’яті – її вартість становить 4299 гривень.

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Xiaomi Redmi 6А на українському ринку буде представлений у двох модифікаціях: 2/16 і 2/32 ГБ пам’яті. Вони коштують 3099 і 3499 гривень відповідно. Ця модель буде доступна для українців у блакитному і золотому корпусах. З 10 серпня також у продаж надійде чорний варіант.

Xiaomi Redmi 6: ціна в Україні

Xiaomi Redmi 6: ціна в Україні

Як відомо, Xiaomi Redmi 6 отримав 5,45-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 18: 9 та роздільною здатністю 1440х720 пікселів (HD +). Redmi 6 працює на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P22. Він оснащений подвійною камерою з 12 Мп і 5 Мп (як в Redmi S2) з горизонтально орієнтованими модулями і світлодіодним спалахом. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Селфі-камера має 5 Мп.

Xiaomi Redmi 6А : ціна в Україні

Xiaomi Redmi 6А : ціна в Україні

Молодша версія Xiaomi Redmi 6А багато в чому дублює характеристики Redmi 6, хоча є й відмінності. Так, модель працює на іншому процесорі, ніж Helio P22. При цьому в компанії обіцяють на 37% вище продуктивність, як у Snapdragon 425. Він має 2ГБ внутрішньої та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Сканера відбитка немає.

Xiaomi Redmi 6 і Redmi 6A: огляд

 

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Теги: Смартфони Xiaomi Техно
Джерело: 24 Канал
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