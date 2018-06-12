Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A представили офіційно: характеристики і ціна бюджетних смартфонів

12 червня компанія Xiaomi офіційно представила нові моделі смартфонів бюджетного класу Xiaomi Redmi 6 та його молодшу версію Redmi 6A. Про характеристики новинок та їхню вартість читайте далі.

Характеристики Xiaomi Redmi 6

За кілька днів до презентації у мережу потрапили начебто реальні фото Xiaomi Redmi 6, які дуже не сподобались користувачам. Смартфон начебто мав "моноброву". Однак, ці чутки не підтвердились. Смартфон отримав класичну рамку, яка повторює фірмовий стиль лінійки Redmi.

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Смартфон має 5,45-дюймовий екран зі співвідношенням сторін новинки – 18: 9 та роздільною здатністю 1440х720 пікселів (HD +).

Xiaomi Redmi 6 представили офіціно

Xiaomi Redmi 6 працює на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P22. Доступні дві версії смартфону: з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті або із співвідношенням 4/64 ГБ. Також смартфон отримає прошивку MIUI 10, з підтримкою штучного інтелекту.

Смартфон має подвійну камеру з 12 Мп і 5 Мп (як в Redmi S2) з горизонтально орієнтованими модулями і світлодіодним спалахом. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Селфі-камера має 5 Мп.

Найдорожча версія коштує трохи більше 4 тисяч гривень

Характеристики Xiaomi Redmi 6A

Багато характеристик Redmi 6A дублюється із Redmi 6, хоча відмінності, безперечно, є. Зокрема, модель працює на іншому процесорі, ніж Helio P22. При цьому в компанії обіцяють на 37% вище продуктивність, як у Snapdragon 425.

Xiaomi Redmi 6A без "моноброви"

Він має 2ГБ внутрішньої та 16 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому сканера відбитка немає.

Ціна Redmi 6 та Redmi 6A

За базову версію Redmi 6 треба буде заплатити 799 юанів (3260 гривень), модель з 4 ГП внутрішньої та 64 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться у 999 юанів (4075 гривень).

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При цьому молодша версія Redmi 6A можна буде купити за 599 юанів (2440 гривень).

Презентація Xiaomi Redmi 6 та Xiaomi Redmi 6A: відео

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