Xiaomi Redmi Note 5: смартфон, який заслуговує бути на ряду із флагманами

Нагадаємо, за версією порталу Prostotech, флагман від компанії Xiaomi посів перше місце у рейтингу найпопулярніших смартфонів. При цьому цей смартфон обігнав у рейтингу нові флагмани від Samsung – Galaxy S9 та S9+. В чому перевага Xiaomi Redmi Note 5 спробуємо розібратись далі.

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Унікальні нюанси Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Отож модель Redmi Note 5 Pro отримала цілий ряд унікальних для серії нюансів. Головною особливістю пристрою стала подвійна вертикальна основна камера, яка складається із 12-мегапіксельного сенсора Sony IMX486 та 5-мегапіксельного додаткового об'єктива Samsung для створення ефекту боке. Також на смартфоні присутня електронна стабілізація зображення та LED-спалах. Для автопортретів передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера Sony IMX376.