Xiaomi Redmi Note 5: смартфон, який заслуговує бути на ряду із флагманами
Китайська компанія Xiaomi продовжує радувати своїх поціновувачів новими та цікавими смартфонами. Нещодавно китайці презентували новинку під назвою Redmi Note 5 Pro, яка одразу посіла провідні позицію у рейтингах смартфонів.
Нагадаємо, за версією порталу Prostotech, флагман від компанії Xiaomi посів перше місце у рейтингу найпопулярніших смартфонів. При цьому цей смартфон обігнав у рейтингу нові флагмани від Samsung – Galaxy S9 та S9+. В чому перевага Xiaomi Redmi Note 5 спробуємо розібратись далі.
Читайте також: Витік: стала відома ціна смартфону OnePlus 6
Унікальні нюанси Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Отож модель Redmi Note 5 Pro отримала цілий ряд унікальних для серії нюансів. Головною особливістю пристрою стала подвійна вертикальна основна камера, яка складається із 12-мегапіксельного сенсора Sony IMX486 та 5-мегапіксельного додаткового об'єктива Samsung для створення ефекту боке. Також на смартфоні присутня електронна стабілізація зображення та LED-спалах. Для автопортретів передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера Sony IMX376.
Приміром, Samsung Galaxy S9 отримав від розробників 8-мегапіксельну фронтальну камеру, хоча розробники і обіцяють, що вона стала кращою від його попередника Galaxy S8.
Читайте також: 4 найпоширеніші причини, чому ваш смартфон ламається
За продуктивність Xiaomi відповідають новенький (раніше ніде не представлений) 14-нанометровий чіпсет Snapdragon 636 та 6 Гігабайт оперативної пам'яті LPDDR4X. Нарешті, Redmi Note 5 Pro підтримує "побудовану на штучному інтелекті" технологію розпізнавання обличчя Face Unlock. Інші ж характеристики відповідають Redmi Note 5. Тобто смартфон обладнаний дисплеєм, який має діагональ 5,99 дюйма з роздільною здатністю 2160 х 1080 та захищений склом Gorilla Glass. Xiaomi обладнали графічним чіпом Adreno 506. Також телефон має вбудовану пам'ять до 64 Гігабайт. Розробники нагородили Xiaomi акумулятором на 4 тисячі міліампер годин.
Ще одна перевага – бюджетність
До речі, новинка від Xiaomi коштує значно дешевше, ніж флагмани від Samsung. Redmi Note 5 можна буде придбати від 220 доларів в Індії, тоді як Galaxy S9 від 1065 доларів в Україні.
Тож зрозуміло, чому Xiaomi майже одразу завоював підтримку користувачів – відмінна камера, великий екран, новий та швидкий процесор, непогана автономність та доступна ціна.