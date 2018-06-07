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Xiaomi Redmi Note 5 значно подешевшає: скільки коштуватимуть смартфони

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Xiaomi Redmi Note 5 подешевшає
Xiaomi Redmi Note 5 подешевшає / xiaomitoday

Компанія Xiaomi вирішила знизити ціну на дві версії із трьох смартфона Redmi Note 5, який анонсували в березні цього року. З самого початку версія із 3 ГБ оперативки та 32 ГБ вбудованої пам'яті коштувала 171 долар (близько 4 473 гривень), а версію на 4 ГБ/64 ГБ оцінили в 218 доларів (близько 5 703 гривень).

Про це повідомляє China Review.

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Тепер перший варіант обійдеться приблизно в 156 доларів (близько 4 081 гривень), другий в 187 доларів (близько 4 892 гривень). Таким чином, ціна знижена приблизно на 15 доларів та 30 доларів відповідно. Версія 6 ГБ/64 ГБ залишилася із попередньою ціною 260 доларів (близько 6 802 гривень).


Xiaomi знизила ціну на Redmi Note 5

Не забуваємо про те, що китайські ціни в юанях і їх доларовий еквівалент трохи змінюється з часом. Смартфон, нагадаємо, має екран із співвідношенням сторін 18:9 та діагоналлю 6 дюймів. Redmi Note 5 працює на чіпсеті Snapdragon 636 середнього класу та акумулятор ємністю 4000 міліампер годин. Також смартфон має подвійну основну камеру.

Можливо, рішення про зниження ціни компанія прийняла після того, як оголосила офіційну дату анонсу наступного покоління смартфонів Redmi. До слова, Xiaomi Redmi 6 обіцяють презентувати вже 12 червня.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай Ціни
Джерело: 24 Канал
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