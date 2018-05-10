Xiaomi офіційно представила бюджетник Redmi S2 зі штучним інтелектом

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила новий смартфон Redmi S2. Як пояснили у компанії, буква "S" у назві телефону означає Selfie Series, тобто акцент розробники поставили на фронтальну камеру.

Про це пише Gizmochina.

Характеристики Xiaomi Redmi S2

Смартфон має 5,99-дюймовий екран із співвідношенням 18:9. Працює Redmi S2 на Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9.5.

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Новинку від Xiaomi оснастили процесором Snapdragon 625. Є два варіанти пам’яті – 3 ГБ внутрішньої і 32 ГБ додаткової, або 4 ГБ внутрішньої + 64 ГБ.

Камера Xiaomi Redmi S2

Задня камера має 12 + 5 Мп (така ж, як у Xiaomi Mi 6). Об'єктив f/2.2, з PDAF. Також камера підтримує функцію розпізнавання осіб, портретний режим AI і HDR.

Фронтальна камера у Redmi S2 має 16-мегапікселів, а також спалах, який імітує природне світло. Окрім того, Redmi S2 оснащений підтримкою штучного інтелекту для покращення якості зображення. Є два основні режими ІІ: портрет AI і режим краси (макіяж) AI.

Xiaomi Redmi S2 підтримують штучний інтелект

Redmi S2 має батарею 5В, 2A, 3080 мАч, задній датчик відбитків пальців, Face Unlock, Bluetooth 4.2, інфрачервоний порт і Wi-Fi n.

Ціна Xiaomi Redmi S2

Смартфон Xiaomi Redmi S2 можна буде придбати за 999 юанів (4100 гривень) – версія з 3 ГБ пам’яті, та 1 299 юанів (5350 гривень) за 4 ГБ.

Redmi S2 коштує близько 5 тисяч гривень