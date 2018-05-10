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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Xiaomi офіційно представила бюджетник Redmi S2 зі штучним інтелектом

5729 Читать новость на русском
Xiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi S2 / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила новий смартфон Redmi S2. Як пояснили у компанії, буква "S" у назві телефону означає Selfie Series, тобто акцент розробники поставили на фронтальну камеру.

Про це пише Gizmochina.

Характеристики Xiaomi Redmi S2

Смартфон має 5,99-дюймовий екран із співвідношенням 18:9. Працює Redmi S2 на Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9.5.

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Новинку від Xiaomi оснастили процесором Snapdragon 625. Є два варіанти пам’яті – 3 ГБ внутрішньої і 32 ГБ додаткової, або 4 ГБ внутрішньої + 64 ГБ.

Камера Xiaomi Redmi S2

Задня камера має 12 + 5 Мп (така ж, як у Xiaomi Mi 6). Об'єктив f/2.2, з PDAF. Також камера підтримує функцію розпізнавання осіб, портретний режим AI і HDR.

Фронтальна камера у Redmi S2 має 16-мегапікселів, а також спалах, який імітує природне світло. Окрім того, Redmi S2 оснащений підтримкою штучного інтелекту для покращення якості зображення. Є два основні режими ІІ: портрет AI і режим краси (макіяж) AI.

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2 підтримують штучний інтелект

Redmi S2 має батарею 5В, 2A, 3080 мАч, задній датчик відбитків пальців, Face Unlock, Bluetooth 4.2, інфрачервоний порт і Wi-Fi n.

Ціна Xiaomi Redmi S2

Смартфон Xiaomi Redmi S2 можна буде придбати за 999 юанів (4100 гривень) – версія з 3 ГБ пам’яті, та 1 299 юанів (5350 гривень) за 4 ГБ.

Redmi S2

Redmi S2 коштує близько 5 тисяч гривень

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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