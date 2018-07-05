Xiaomi розпочала розробку операційної системи MIUI 11
Стало відомо, що компанія Xiaomi розпочала розробку операційної системи MIUI 11, яку повинні презентувати в травні – червні 2019 року.
Про це повідомляє GizmoChina.
Інсадерам вдалося з'ясувати, що робота над даною ОС тільки почалася. До кінця літа керівництво Xiaomi має вирішити, на що буде зроблений основний акцент і які нововведення чекають користувачів. Після чого проект віддадуть на розробку професіоналам, які будуть реалізовувати всі задумки керівництва.
Відомо, що велику увага в новій ОС китайська корпорація приділить технології штучного інтелекту. Також існує думка, що користувачів чекає новий мінімалістичний інтерфейс, який стане ще краще, ніж в прошивці MIUI 10, релізу якої зараз чекають всі власники смартфонів від компанії Xiaomi.
Оскільки MIUI 10 була представлена публіці 31 травня, а MIUI 9 – 10 серпня, то є всі підстави вважати, що нова операційна система вийде у світ лише в середині наступного року. Втім, останнім часом Xiaomi дуже часто порушує терміни випуску нових пристроїв, тому може статися й так, що MIUI 11 стане доступна для завантаження і установки в першій половині наступного року. Проте це лише припущення.
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