Xiaomi розробила корисний ґаджет для здоров’я
Компанія Xiaomi презентувала новий девайс для здоров'я – цифровий термометр. Його повна назва звучить Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia.
Про це пише видання tehnot.com.
Ціна новинки приємна – всього 3 долари (80 гривень).
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Новинка є повністю цифровим пристроєм. Ґаджет оснащений 18,8-міліметровим рідкокристалічним дисплеєм для виведення температури. Термометр використовує високоточний терморезистор і аналого-цифровий модуль перетворення, тож точність вимірювання доволі висока – ± 0,1 (35 – 39 градусів Цельсія).
Продажі термометра стартують вже 3 квітня, Новинка буде доступна в мережі Xiaomi Mall, YouPin, Jingdong, Suning і Mi Home.
Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia