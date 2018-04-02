13:13
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi розробила корисний ґаджет для здоров’я

1016 Читать новость на русском
Xiaomi розробила цифровий термометр
Xiaomi розробила цифровий термометр / tehnot.com

Компанія Xiaomi презентувала новий девайс для здоров'я – цифровий термометр. Його повна назва звучить Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia.

Про це пише видання tehnot.com.

Ціна новинки приємна – всього 3 долари (80 гривень).

Читайте також: Xiaomi створили розумне дзеркало для авто

Новинка є повністю цифровим пристроєм. Ґаджет оснащений 18,8-міліметровим рідкокристалічним дисплеєм для виведення температури. Термометр використовує високоточний терморезистор і аналого-цифровий модуль перетворення, тож точність вимірювання доволі висока – ± 0,1 (35 – 39 градусів Цельсія).

Продажі термометра стартують вже 3 квітня, Новинка буде доступна в мережі Xiaomi Mall, YouPin, Jingdong, Suning і Mi Home.

Xiaomi розробила цифровий термометр

Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia

Теги: Ґаджети Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
сьогодні, 12:01 Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
Андрій Воропаєв 1459
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
сьогодні, 09:30 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 1213
Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
сьогодні, 08:40 Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Ольга Черненко 2746
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
сьогодні, 01:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 4928
Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня
1 квітня, 23:10 Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня
Блог Медіа 3084
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук