Xiaomi розробляє перший "по-справжньому ігровий" смартфон

Компанія Xiaomi працює над створенням ігрового смартфона Blackshark. 26 березня в компанії офіційно підтвердили майбутню новинку, розсекретивши деякі з її технічних характеристик.

Про це пише akket.com.

Так, на офіційному акаунті Xiaomi в соцмережі Weibo з'явилося тізерне зображення смартфона Blackshark.

За словами розробників, новинка стане "першим в світі по-справжньому ігровим мобільним пристроєм".

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Апаратною основою телефону стане топовий 8-ядерний чіп Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, доповнений графічним прискорювачем Adreno 630.

Це все допоможе смартфонові без проблем запускати навіть найвибагливіші до технічного оснащення гри.

Xiaomi Blackshark також буде оснащений екраном з діагоналлю більше 5,5-дюймів і співвідношенням сторін 18:9. Також смартфон отримає 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної флеш-пам'яті.

Смартфон отримає модем Snapdragon X20 LTE з підтримкою гігабітного мобільного інтернету в рамках мережі четвертого покоління 4G, а також модулі Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE, A-GPS і звичайно ж NFC.