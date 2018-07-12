Xiaomi розробляє розумний холодильник, яким можна керувати голосом

Компанія Xiaomi працює над розробкою розумного холодильника Yunmi 450L. Він буде обладнаний великим екраном, підтримуватиме голосові команди і матиме світлодіодне підсвічування. Ємність холодильника складе 450 літрів.

Про це повідомляє ixbt.com.

Габарити Xiaomi Yunmi 450L становлять 1780 х 636 х 836 мм. На дверцятах буде розміщена 21-дюймова сенсорна панель IPS з покриттям антивідблиску. За допомогою цього екрану можна керувати не лише холодильником, а й іншими системами розумного будинку.

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Більше того, пристроєм можна керувати і за допомогою голосових команд.

Xiaomi Yunmi 450L має місткість 450 літрів

В середині у холодильнику є дві внутрішні камери, які ізольовані між собою. Завдяки цьому у них можна підтримувати різну температуру і зберігати різні продукти. Також у пристрої є дезодоруючий фільтр, міцні дверні петлі і світлодіодне підсвічування.

Xiaomi Yunmi 450L має дві ізольовані камери

Холодильник Xiaomi Yunmi 450L можна буде придбати за 900 доларів (23 400 гривень).

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