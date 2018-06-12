Xiaomi створила "розумну" версію легендарного Кубика Рубика
Компанія Xiaomi представила новий цікавий ґаджет – оновлена версія легендарного Кубика Рубика. Пристрій має назву GiiKER Super Cube i3 і може синхронізуватися зі смартфоном, який буде підказувати користувачу, як його краще зібрати.
Про це пише mi.ua.
Ґаджет оснастили датчиками і 6-осьовим гіроскопом, а в мобільний додаток внесли всі можливі комбінації Кубика Рубика.
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Тож спочатку треба синхронізувати пристрій із смартфоном, далі датчики відстежують стан граней GiiKER Super Cube i3. Якщо протягом 5 секунд грані залишаться нерухомими, датчики ґаджета відправлять повідомлення на смартфон. Далі на телефоні виникне відеопідказка про те, що краще зробити користувачу.
Складати Кубик Рубик допоможе смартфон
Окрім того, у додатку є режим складання на швидкість, тож ви можете влаштувати квест із друзями.
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Складати Кубик Рубик стає простіше
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