Xiaomi створила "Шерлока", що захистить будинок від грабіжників

Компанія Xiaomi представила новий ґаджет – розумний замок під назвою SHERLOCK M1. Це полікарбонатна накладка, яка кріпиться на звичайний дверний замок з внутрішньої сторони.

Про це повідомляє mi.ua.

Після установки, "Шерлок" стає єдиним цілим зі звичайним замком, перетворюючи його на розумний.

Читайте також: В Росії "розумні ворота" підписались на платну розсилку і розтринькали всі гроші з рахунку

Ґаджет забезпечує відкривання дверей за допомогою дотику до сенсорної поверхні. Хоча розумний замок можна відкривати і звичайним ключем, при цьому користувач може заблокувати таку функцію.

Окрім того, власник може заблокувати чи відчинити замок за допомогою смартфону. Для цього SHERLOCK M1 треба синхронізувати із смартфоном за допомогою мобільного додатку.

SHERLOCK M1 зробить замок ще надійнішим

Вся інформація, якою смартфон обмінюється з SHERLOCK M1 Smart Lock проходить шифрування, яке виконує вбудований в гаджет чіп MJSC.

Заряджається пристрій за допомогою порту Micro USB. Ґаджет працює на акумуляторі ємністю 3800 маг.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно