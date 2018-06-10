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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Xiaomi створила "Шерлока", що захистить будинок від грабіжників

463 Читать новость на русском
SHERLOCK M1
SHERLOCK M1 / mi.ua

Компанія Xiaomi представила новий ґаджет – розумний замок під назвою SHERLOCK M1. Це полікарбонатна накладка, яка кріпиться на звичайний дверний замок з внутрішньої сторони.

Про це повідомляє mi.ua.

Після установки, "Шерлок" стає єдиним цілим зі звичайним замком, перетворюючи його на розумний.

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Ґаджет забезпечує відкривання дверей за допомогою дотику до сенсорної поверхні. Хоча розумний замок можна відкривати і звичайним ключем, при цьому користувач може заблокувати таку функцію.

Окрім того, власник може заблокувати чи відчинити замок за допомогою смартфону. Для цього SHERLOCK M1 треба синхронізувати із смартфоном за допомогою мобільного додатку.

SHERLOCK M1

SHERLOCK M1 зробить замок ще надійнішим

Вся інформація, якою смартфон обмінюється з SHERLOCK M1 Smart Lock проходить шифрування, яке виконує вбудований в гаджет чіп MJSC.

Заряджається пристрій за допомогою порту Micro USB. Ґаджет працює на акумуляторі ємністю 3800 маг.

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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