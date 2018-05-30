Xiaomi створила штопор, схожий на меч із "Зоряних воєн"

Китайська компанія Xiaomi представила новинку, яка сподобається усім шанувальникам вина – акумуляторний штопор Xiaomi Electric Wine Opener.

Про це пише tehnot.com.

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До речі, ззовні штопор нагадує світловий меч з фільму "Зоряні війни".

Штопор трохи схожий на джедайський меч

Штопор виготовлений із пластику чорного кольору, а нижня частина, яка насаджується на горлечко пляшки, є напівпрозорою.

На ґаджеті є дві кнопки для регулювання напряму руху гвинтового стержня та світлодіодний індикатор. Пляшку вина пристрій може відкрити протягом 6 секунд. На одному заряді акумулятора пристрій може відкрити 70 пляшок.

При цьому акумуляторний штопор працює дуже тихо – його шум не вище 60 дБ, що відповідає шуму при звичайній розмові.

Коштує новинка від Xiaomi 15 доларів – це близько 400 гривень.