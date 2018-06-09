Xiaomi створила універсальний тестер, що діагностує весь організм вдома

Китайська компанія Xiaomi та її суббренд Heipin розробили універсальний тестер, який може визначити чимало проблем в організмі.

Про це пише gizchina.com.

Пристрій, який назвали HiPee Smart Health Wizard, – це такий собі діагностичний апарат, вагою всього 40 г. На ґаджеті розміщена всього одна кнопка і невеликий дисплей. Він має 8 типів датчиків, завдяки яким і відбувається збір даних.

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HiPee Smart Health Wizard може визначати ряд біологічних показників і на основі зібраних даних. Він може провести 14 різних аналізів, для проведення яких не потрібні ні медичні навички, ні навіть теоретичні знання у медицині.

Ґаджет проводить 14 видів аналізів

Так, пристрій встановлює рівень білка, протеїнів рН, вміст лейкоцитів і цукру в крові, допомогти з виявленням симптомів ниркової/печінкової недостатності, а також ряду інших захворювань на ранній стадії їх протікання.

Ґаджет може синхронізуватись із смартфоном через мобільний додаток. Він надійде у продаж 10 липня. На території Китаю його можна придбати за 399 юанів або 1600 гривень.

Пристрій коштує близько 1600 гривень

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