Xiaomi створила вогнегасник цікавої форми: фото

Нещодавно компанія Xiaomi презентувала ще одну цікаву новинку – компактний вогнегасник. Пристрій зроблений у вигляді пляшки, яка легко поміщається в руці.

Про це пише Gizchina.com.

При цьому цей компактний вогнегасник може утворити безпечний коридор під час пожежі, або й зовсім побороти вогонь, якщо вогнище невелике.

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Так, при розпилюванні вогнегасна речовина покриває велику площу тонкою плівкою, що блокує доступ кисню, а також сприяє швидкому розщепленню продуктів горіння, таких як вуглекислий газ і азот. До речі, ця речовина є нетоксичною і не має різкого запаху. Більш того, з її допомогою можна гасити палаючий на тілі одяг, щоб уникнути опіків.

Вогнегасник легко поміщається у руці

У продаж новинка має надійти вже найближчим часом. Вона коштуватиме близько 16 доларів або трохи більше 400 гривень.

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