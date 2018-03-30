Xiaomi створили розумне дзеркало для авто

Китайська корпорація Xiaomi готує до виходу свою нову розробку - Xiaomi Mi Smart RearView Mirror – це розумне дзеркало заднього виду з рядом корисних і потрібних функцій.

Про це пише akket.com.

Розумне дзеркало має 6,86-дюймову діагональ та роздільну здатність 1280 на 480 пікселів. Корпус смарт-дзеркала виконаний з алюмінію чорного кольору.

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На ґаджеті встановлено одразу дві камери - задню і передню, остання складається відразу з шести лінз, що утворюють ширококутний об'єктив з кутами огляду в 150-градусів і діафрагмою f / 1.8.

Як переконують розробники, це спростить процес керуванням авто, адже вбудовані датчики і сенсори постійно стежать за ситуацією на дорозі та можуть працювати як відеореєстратор. Коли машина виїжджає за свою смугу або під’їжджає занадто близько до іншого авто, то ґаджет надсилає звуковий сигнал.

Xiaomi Mi Smart RearView Mirror має підтримку штучного інтелекту, щоправда про його функції поки не повідомляють. Управляти функціональними можливостями пристрою можна за допомогою голосових команд. У ґаджет вбудовані також аудіоплеєр та радіо.

Зі розумним дзеркалом можна з’єднатись за допомогою смартфона, використовуючи додаток Mi Home.

У продаж Xiaomi Mi Smart RearView Mirror надійде 3 квітня. Приблизна вартість становитиме 159 доларів ( 4200 гривень).

Розумне дзеркало для авто