Xiaomi відкрила два нових Mi Store в Україні: користувачі влаштували довжелезні черги
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У неділю, 5 серпня, в Україні відкрили ще два нових фірмових магазини компанії – Mi Store. Так, нові представництва з'явились в Запоріжжі та Харкові.
Як свідчать фото, що оприлюднили у спільноті Mi Ukraine у Facebook, відкриття нових магазинів викликало ажіотаж серед користувачів – українці вишикувались у великі черги до нових магазинів.
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Так, новий Mi Store в Харкові відкрили на Майдані Конституції, 1. А у Запоріжжі фірмовий магазин Xiaomi з'явився за адресою вул. Запорізька, 1 б, у приміщенні ТРЦ "CITY MALL".
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Джерело: 24 Канал
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