19:13
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 18°C
  • понеділок
    25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Xiaomi відкрила два нових Mi Store в Україні: користувачі влаштували довжелезні черги

1202
Великі черги на відкритті Mi Store у Харкові
Великі черги на відкритті Mi Store у Харкові / Фото з соцмереж

У неділю, 5 серпня, в Україні відкрили ще два нових фірмових магазини компанії – Mi Store. Так, нові представництва з'явились в Запоріжжі та Харкові.

Як свідчать фото, що оприлюднили у спільноті Mi Ukraine у Facebook, відкриття нових магазинів викликало ажіотаж серед користувачів – українці вишикувались у великі черги до нових магазинів.

Читайте також: Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні: яка продукція подешевшала

Так, новий Mi Store в Харкові відкрили на Майдані Конституції, 1. А у Запоріжжі фірмовий магазин Xiaomi з'явився за адресою вул. Запорізька, 1 б, у приміщенні ТРЦ "CITY MALL".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Xiaomi Техно Ґаджети Новини Запоріжжя Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
сьогодні, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Подорожі Україною: унікальні місця Хмельниччини, що не залишать вас байдужими
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: унікальні місця Хмельниччини, що не залишать вас байдужими
Андрій Шляхтін
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сьогодні, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сьогодні, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сьогодні, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні: яка продукція подешевшала
 2 серпня , 18:03
Інсайдери опублікували характеристики та ціну нових процесорів Intel Core i9
 24 липня , 15:06
Американські спецслужби отримали пристрій, який розблоковує iPhone
 18 квітня , 08:03
Xiaomi долучилася до запуску дитячої зубної щітки
 18 липня , 07:10
Компанія Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників
 2 липня , 18:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук