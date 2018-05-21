Xiaomi випустила бездротовий порохотяг: ціна нижча 50 доларів

Китайська компанія Xiaomi добре відома своїми бюджетними продуктами. 21 травня китайці презентували чергову цікаву новинку – бездротовий міні-порохотяг Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner.

Про це пише prostotech.com.

Порохотяг Xiaomi

Вартість порохотяга приємно дивує –299 юанів – це близько 47 доларів, або 1200 гривень.

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Важлива функція порохотяга полягає у тому, що він може очищати помешкання від великої кількості алергенів, які перебувають у повітрі, і можуть викликати алергічний риніт, дерматит тощо.

Найбільше алергенів є на ліжку, подушці, плюшевих іграшках та інших предметах. Сонячне світло може вбити близько 60% таких алергенів. Тож порохотяг від Xiaomi може висмоктати решту алергенів. Це відбувається у 3 етапи. Перший – звільнення поверхні від алергенів. Другий крок – висмоктування пилових кліщів. І третій – стерилізація за допомогою проникаючого ультрафіолетового опромінення. Порохотяг має вбудовану батарею, з якою він працює протягом 25 хвилин.

У продаж новинка має надійти 2 липня.

Порохотяг коштує менше 47 доларів