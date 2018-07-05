Xiaomi випустила дуже бюджетну мишку для ігор

Китайська компанія Xiaomi випустила ігрову мишу Blasoul Y720 Lite. Ця мишка виявилась значно дешевшою ніж Blasoul Y720, яку компанія запустила в продаж в грудні.

Про це пише tehnot.com.

Так, нова мишка від Xiaomi коштує 359 юанів (1370 гривень). У той же час за Blasoul Y720 треба було заплатити 499 юанів (1960 гривень).

Читайте також: ТОП-5 найпотужніших смартфонів для ігор

Blasoul Y720 Lite коштує 1370 гривень

Нова миша отримала більш округлу і ергономічну форму. Вона має 7 кнопок і бічні гумові накладки, які будуть перешкоджати ковзанню.

Blasoul Y720 Lite має також світлодіодну смужку, яка динамічно змінює кольори.

Blasoul Y720 Lite може змінювати кольори

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно