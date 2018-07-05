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Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Xiaomi випустила дуже бюджетну мишку для ігор

52 Читать новость на русском
Мишка Blasoul Y720 Lite
Мишка Blasoul Y720 Lite / tehnot.com

Китайська компанія Xiaomi випустила ігрову мишу Blasoul Y720 Lite. Ця мишка виявилась значно дешевшою ніж Blasoul Y720, яку компанія запустила в продаж в грудні.

Про це пише tehnot.com.

Так, нова мишка від Xiaomi коштує 359 юанів (1370 гривень). У той же час за Blasoul Y720 треба було заплатити 499 юанів (1960 гривень).

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Blasoul Y720 Lite

Blasoul Y720 Lite коштує 1370 гривень

Нова миша отримала більш округлу і ергономічну форму. Вона має 7 кнопок і бічні гумові накладки, які будуть перешкоджати ковзанню.

Blasoul Y720 Lite має також світлодіодну смужку, яка динамічно змінює кольори.

Blasoul Y720 Lite

 Blasoul Y720 Lite може змінювати кольори

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Теги: Техно Ігри Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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