Xiaomi випустила розумний скейтборд за дуже доступною ціною

Китайська компанія Xiaomi знову представила цікавий ґаджет – розумний електричний скейтборд з дальністю ходу 12 км. Новинку назвали Acton Smart Electric Skateboard.

Про це інформує Gizchina.

Новинка з’явилась на майданчику колективного фінансування. Попереднє замовлення скейтборду коштує 155 доларів, це трохи більше 4 тисяч гривень.

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Новинка створена із авіаційного алюмінієвого сплаву та з використанням дерева канадського клена. Дошка може використати користувача вагою до 100 кг.

В налаштуваннях можна встановити максимальну швидкість і гальмування. Пристроєм можна керувати дистанційно, а також встановити світлодіодне підсвічування. Двигун потужністю 500 Вт розганяє скейтборд до швидкості більше 22 км/год. Скейтборд можна повністю зарядити за 90 хвилин.

Розумний скейтборд Acton Smart Electric Skateboard

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