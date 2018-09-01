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Xiaomi випустила спеціальні окуляри для водіїв: у чому їхня "фішка"

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Окуляри для водіїв від Xiaomi
Окуляри для водіїв від Xiaomi / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi вирішила випустити спеціальні окуляри для водіїв і гонщиків Turok Steinhardt Driving Glass. Як переконують розробники, окуляри допомагають водіям в умовах поганої видимості.

Про це пише Gizmochina.

Цікаво, що окуляри можна налаштовувати під користувача, регулюючи носові накладки і дужки. Завдяки спеціальній технології, окуляри можуть враховувати розширення зіниць і невисоку глибину різкості в темряві, що дає змогу бачити картинку більш чітко при будь-якому освітленні.

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Окрім того, окуляри мають спеціальне покриття, що може зменшити відблиски від автомобільних фар, вуличних ліхтарів і водяних поверхонь до 64%. Також це покриття збільшує діапазон перегляду на 43% у порівнянні з іншими окулярами.

Turok Steinhardt Driving Glass вже доступні для купівлі на Xiaomi Youpin. Їхня вартість 199 юанів (це 29 доларів або 800 гривень).

Turok Steinhardt Driving Glass.

Окуляри мають спеціальне покриття і регулюються під користувача

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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