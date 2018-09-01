Xiaomi випустила спеціальні окуляри для водіїв: у чому їхня "фішка"

Китайська компанія Xiaomi вирішила випустити спеціальні окуляри для водіїв і гонщиків Turok Steinhardt Driving Glass. Як переконують розробники, окуляри допомагають водіям в умовах поганої видимості.

Про це пише Gizmochina.

Цікаво, що окуляри можна налаштовувати під користувача, регулюючи носові накладки і дужки. Завдяки спеціальній технології, окуляри можуть враховувати розширення зіниць і невисоку глибину різкості в темряві, що дає змогу бачити картинку більш чітко при будь-якому освітленні.

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Окрім того, окуляри мають спеціальне покриття, що може зменшити відблиски від автомобільних фар, вуличних ліхтарів і водяних поверхонь до 64%. Також це покриття збільшує діапазон перегляду на 43% у порівнянні з іншими окулярами.

Turok Steinhardt Driving Glass вже доступні для купівлі на Xiaomi Youpin. Їхня вартість 199 юанів (це 29 доларів або 800 гривень).

Окуляри мають спеціальне покриття і регулюються під користувача

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