Xiaomi випустить бюджетну версію смартфона Mi8

Під час презентації смартфона Xiaomi Mi8 компанія представила три версії пристрою, які відрізняються лише об'ємом внутрішнього сховища. Проте в мережі з’явилась інформація про те, що Xiaomi готує до випуску ще дві модифікації ґаджета із різним об'ємом оперативної пам'яті.

Про це повідомляє Gizchina.

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Раніше смартфон поставлявся виключно з 6 ГБ оперативної пам'яті. Однак на сайті китайського регулятора TENAA була опублікована інформація про сертифікацію нових версій Xiaomi Mi8 з 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті.

Очікується, що дешевша модифікація смартфона буде коштувати менше 375 доларів (менше 9 837 гривень). На продуктивність процесора і якість фотозйомки зменшений обсяг оперативної пам'яті не вплине, зате модель стане більш привабливою для користувачів з обмеженим бюджетом.



Xiaomi Mi8 вийде в бюджетній модифікації

Варто зазначити, що версія із 6 ГБ оперативної пам'яті пропонувалася з 64, 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Нові модифікації навряд чи отримають такий вибір, швидше за все, дешевша версія отримає 64 ГБ постійної пам'яті, а топова з 8 ГБ ОЗП обзаведеться вбудованим сховищем на 256 ГБ.

Нагадаємо, Xiaomi Mi8 отримав 6,21-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19: 9, "моноброву" та роздільну здатність 2280 х 1080 пікселів. Пристрій працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845 з графічною підсистемою Adreno 630. Фахівці DXOMark високо оцінили подвійну камеру смартфона з модулями на 12 (f / 1,8) і 12 (f / 2,4) Мп, присудивши їй 105 балів.

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