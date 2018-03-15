Xiaomi випустить ігровий ноутбук

Компанія Xiaomi готує вихід нової моделі ноутбука Mi Notebook Air. Ноутбук вже пройшов сертифікацію 3C (базова сертифікація безпеки) в Китаї.

Про це повідомляє Gizmochina.

Виробником є дочірня компанія Xiaomi – Tianmi limited.

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Специфікація новинки стосуються зарядки з індексом ADC180TM. Так, при максимальних вихідних параметрах 19.5В/9.23А потужність складає 179 Вт, тобто ноутбук містить потужне "ігрове залізо". При цьому інші деталі специфікації ноутбука Xiaomi поки не повідомляють.

Такий же блок живлення на 179 використовується, наприклад, в ігровому ультрабуку MSI GS73VR 7RG з чотирьохядерним Intel Core i7-7700HQ і дискретною графікою NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q.

Вперше Xiaomi анонсувала випуск Mi Notebook Air в серпні 2016 року. Модель була справжнім конкурентом Apple iPad Air з гладким дизайном.

За попередніми прогнозами, нове покоління Mi Notebook Air буде представлено в середині 2018 року.