Xiaomi виводить на ринок новий бренд смартфонів: оприлюднили назву

Китайська корпорація Xiaomi готує смартфон, що з’явиться на ринку вже під новим брендом – POCOPHONE. Як стало відомо, компанія вже подала заявку на товарний знак для третього бренду.

Про це повідомляє GizmoChina.

Два бренди Xiaomi, Mi та Redmi, вже добре відомі українським користувачам.

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При цьому перший телефон під брендом POCOPHONE вже пройшов сертифікацію. Відомо, що телефон з номером моделі M1805E10A був сертифікований NCC Тайваню минулого тижня. Однак, характеристики новинки наразі невідомі.

Як повідомило джерело, Xiaomi подала заявку в ЄС на товарний знак POCOPHONE ще в кінці травня. Тож вірогідно, новий смартфон з’явиться і в Європі.

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