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Xiaomi встановила рекорд щодо продажу смартфонів

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Продажі смартфонів Xiaomi рекордно зросли
Продажі смартфонів Xiaomi рекордно зросли / qz.com

Китайська компанія Xiaomi відзвітувала щодо продажів своїх смартфонів у першому кварталі 2018 року. За даними корпорації, вони продали понад 28 мільйонів смартфонів.

Про це пише GizChina.

Відтак, ці дані свідчать, що продажі смартфонів Xiaomi зросли на 88% протягом першого кварталу нинішнього року. Компанії вдалось заробити 23,239 мільярди юанів або 3,6 мільярда доларів. Саме смартфони становлять 68% від усієї виручки китайської компанії. Ще 10% – це розумні пристрої з планшетами.

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Це абсолютний рекорд для бренду, адже це у понад 3 рази вище, ніж рік тому. Ще жодна китайська компанія, що займається виробництвом телефонів, не змогла так різко збільшити продаж своєї продукції.

Найпопулярнішими смартфонами є пристрої середньої цінової категорії – 126 – 205 доларів (3200 – 5300 гривень). Їх вдалося продати тиражем в 10,9 мільйонів пристроїв.

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Теги: Смартфони
Джерело: 24 Канал
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