Xiaomi запустила у продаж цікаві валізи, що коштують від 44 доларів

У китайському магазині Xiaomi з'явилася доступніша версія валіз 90 Points Travel Suitcase 1A. Моделі мають розміри 20 і 26 дюймів.

Про це пише gagadget.com.

Корпус виготовлений із полікарбонату Makrolon німецької компанії Bayer, матеріал стійкий до подряпин завдяки фактурної поверхні. Також валізи оснащені безшумними колесами, які можуть повертатися на 360 градусів.

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Ручка виготовлена із алюмінію, яка фіксується в трьох положеннях висоти. Є кодовий TSA-замок.

Обсяг 20-дюймової моделі становить 38 літрів, а 26-дюймова версія має місткість 80 літрів.

Міцна валіза від Xiaomi

У Китаї 90 Points Travel Suitcase 1A 20 можна купити за 299 юанів (44 долари або 1100 гривень). Більша версія коштує 449 юанів (66 доларів або 1800 гривень).

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