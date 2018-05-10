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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Xiaomi "засвітила" в бенчмарку новий смартфон Valentino

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Xiaomi
Xiaomi "засвітила" в бенчмарку новий смартфон Valentino / GizChina

В онлайн-базі популярного тесту продуктивності смартфонів Geekbench з’явилася інформація про новий девайс від китайської компанії Xiaomi. В базі даних новинка має назву Valentino.

Про це повідомляє GizChina.

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На ринку смартфонів вже представлені моделі із процесорами Snapdragon 636, 650, 652 та 653. Проте телефонів із чіпом від Qualcomm із номером 638 Android-сегмент ще не отримав.

Швидше за все, Snapdragon 638 – це 8-ядерний процесор із тактовою частотою 1,44 ГГц. Чіп показав непогані результати в одноядерному (1485 балів) та багатоядерному (5440 балів) тестах.

Результати тесту нового смартфону Xiaomi
Результати тесту нового смартфону Xiaomi

Що ж стосується містичного Xiaomi Valentino, то девайс отримає 6 Гбайт оперативної пам'яті і працює під управлінням операційної системи Android 8.1.

Про дату релізу смартфона, чий процесор можна порівняти за потужністю з Snadragon 820, поки нічого не відомо.

Теги: Китай Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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