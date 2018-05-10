Xiaomi "засвітила" в бенчмарку новий смартфон Valentino

В онлайн-базі популярного тесту продуктивності смартфонів Geekbench з’явилася інформація про новий девайс від китайської компанії Xiaomi. В базі даних новинка має назву Valentino.

Про це повідомляє GizChina.

Читайте також: У мережі з'явився тизер нового абсолютно безрамкового смартфону від Lenovo

На ринку смартфонів вже представлені моделі із процесорами Snapdragon 636, 650, 652 та 653. Проте телефонів із чіпом від Qualcomm із номером 638 Android-сегмент ще не отримав.

Швидше за все, Snapdragon 638 – це 8-ядерний процесор із тактовою частотою 1,44 ГГц. Чіп показав непогані результати в одноядерному (1485 балів) та багатоядерному (5440 балів) тестах.



Результати тесту нового смартфону Xiaomi

Що ж стосується містичного Xiaomi Valentino, то девайс отримає 6 Гбайт оперативної пам'яті і працює під управлінням операційної системи Android 8.1.

Про дату релізу смартфона, чий процесор можна порівняти за потужністю з Snadragon 820, поки нічого не відомо.