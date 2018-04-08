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Xiaomi збільшить поставки своїх смартфонів до 100 мільйонів

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Xiaomi збільшить поставки своїх смартфонів до 100 мільйонів
Xiaomi збільшить поставки своїх смартфонів до 100 мільйонів / Фото з вільних джерел

Oppo, Xiaomi, Vivo і Huawei планують розширити глобальні масштаби поставок, щоб компенсувати простій на китайському ринку. За даними тайванських джерел, тільки компанія Xiaomi цього року планує випустити більше 100 мільйонів смартфонів до кінця грудня поточного року.

Про це повідомляє ProstoTech.

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Раніше звіті у IDC повідомлялося, що ринок смартфонів в Китаї зменшиться на 5%, а дочірні компанії BBK Oppo та Vivo розмістили двозначне скорочення поставок. Проте за новою інформацією, китайські виробники розробляють дуже агресивний план розвитку на 2018 рік.

В офіційних повідомленнях йдеться, що компанія Xiaomi відправляла 10 мільйонів одиниць в місяць протягом всього першого кварталу 2018 року. Проста математика показує, що якщо тенденція збережеться, то продані пристрої з січня по грудень можуть сягнути показника 120-150 мільйонів. Для порівняння, минулого року компанія Xiaomi відправила на ринки 90 мільйонів своїх смартфонів.

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Huawei відправила на ринки світу близько 150 мільйонів смартфонів в 2017 році, з них 90 мільйонів в Китаї. Разом, їх плани на 2018 рік наближаються до позначки в 200 мільйонів одиниць. Oppo і Vivo будуть зосереджені на доступному сегменті і спробують забезпечити хороші продажі смартфонів з такими функціями, як подвійні камери, великі екрани і підтримка штучного інтелекту на ринках країн, що розвиваються.

Теги: Смартфони Техно Китай Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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