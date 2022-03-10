Я не знав, що в мене Google Pay заблокували, – епічне відео з тролейбуса в Росії
10 березня 2022 , 15:18Читать новость на русском
У Росії вже почали діяти санкції, зокрема перестав працювати Google Pay. У мережі оприлюднили відео, де кондукторка б'є та шарпає дитину, яка не змогла заплатити за проїзд.
Вочевидь, насилля у росіян в крові. Замість того, щоб злитися на владу, вони зриваються одне на одного.
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Як, наприклад, ця кондукторка, яка почала силою виштовхувати з тролейбуса школяра, що не зміг заплатити за проїзд
Я не знав, що в мене Google Pay заблокували,
– сказав школяр.
У транспорті розгорівся скандал.
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