"Я – нещасна жінка": у Харкові пасажирку випхали з тролейбуса, бо вона не платила за проїзд

19 серпня 2021 , 15:59
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Джерело:

телеграм "ТРУХА. Харьков"

У Харкові в 24 тролейбусі жінка відмовилась платити за проїзд. За її словами, це надто дорого. Водій зупинив тролейбус і відмовився їхати, поки жінка не заплатить. Пасажири випхали пасажирку.

Пасажирка до того ж обізвала кондуктора "карликом". Інцидент трапився 19 серпня. У мережі виклали відео з місця події.

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Надто дорого

  • У тролейбусі жінка не хотіла платити за проїзд, бо сказала, що він "все дорожчає".
  • Вона почала ображати кондуктора, який хворий на нанізм (інакше карликовість). 
  • Тоді водій зупинив тролейбус і сказав жінці вийти.
  • Люди почали кричати, щоб пасажирка пішла, бо інакше тролейбус не поїхав би.
  • Вона відмовлялась і постійно називала себе "нещасною жінкою".
  • Тоді один із пасажирів випхав її силою. Опісля пасажирка ще кричала людям вслід.

Як у Харкові випхали жінку з тролейбуса, бо вона не хотіла платити: дивіться відео

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Автор: Марта Кушка