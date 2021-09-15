Я подумала, що почалась війна, – свідок вибуху у Дніпрі розповіла деталі

У Дніпрі стався теракт – вибухнув автомобіль із двома людьми всередині. Вони загинули на місці.

Про інцидент в ефірі 24 каналу розповіла журналістка Тетяна Заєць, яка стала свідком події. Вона під час вибуху їхала на роботу.

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Полум'я було видно з іншої частини міста

За словами журналістки, вибух був настільки сильним, що в неї заболіло у вухах.

В один момент я подумала, що почалась війна. Було страшно,

– поділилась Заєць.

Вона відзначила, що побачила дуже багато червоного диму і яскраве червоне полум'я. Воно було таким великим, що його було видно з іншої частини міста.

Також жінка вважає, що вибух був не схожим на той, який спричинений несправністю автомобіля. Трагедія, на її думку, могла статись через вибухівку.

У ЗМІ припускають, що вибух міг бути замовним вбивством . Водночас у поліції заявили , що це теракт.

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