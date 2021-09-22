"Я шкодую": розкаялась дівчина, яка спалила прапор України в Кам'янському – відео вибачення

У Кам'янському на Дніпропетровщині 21 вересня дівчина-підліток спалила прапорець України під регіт своїх друзів. Через день після цього в мережі оприлюднили відео, на якому вона вибачається за свій вчинок.

Дівчина говорить, що "щиро розкаюється" та обіцяє так більше не робити. Проте в дописі висловили недовіру до таких вибачень, які роблять під примусом.

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Кажуть, що недостатньо

На початку відео зловмисниця каже свої паспортні дані. Виявилося, що їй приблизно 15 років (народилася у 2006 році).

Я шкодую про свій вчинок, щодо прапора. Обіцяю більше такого не робити,

– сказала неповнолітня.

Слід зазначити, що в коментарях до запису люди не надто позитивно поставилися до цього. Користувачі писали, що цього недостатньо, а також говорили про те, що немає сенсу в таких вибаченнях, оскільки схожі події траплятимуться й надалі.

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Зацікавилися правоохоронці

У поліції Дніпропетровщини зранку 22 вересня повідомили, що дізналися про цей інцидент із мережі. Після цього правоохоронці Кам'янського встановили особу зловмисниці.

Також зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над державними символами. Максимальне покарання за нею – 3 роки в'язниці.

Коротко про подію

Відео підпалу прапору оприлюднили в телеграмі та воно швидко набуло розголосу. Палійка сиділа на бордюрі та дивилася, як прапорець палає. При цьому вона з посмішкою казала, що це "не її прапор".

Згодом на відео відреагували в модельній школі GlorySchool, де навчалася дівчина. Там заявили, що такий вчинок є абсолютно неприпустимим, тому зловмисницю вже виключили.