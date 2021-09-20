"Я вам голову відріжу": у Кривому Розі чоловік накинувся з ножами на консультанта магазину

У Кривому Розі місцевому жителю не сподобалося, як його обслуговують у супермаркеті. У результаті він дістав зі сумки 2 кухонні ножі та спробував накинутися на консультанта.

Інцидент трапився ввечері 18 вересня в одному з супермаркетів, що розташований в торгово-розважальному центрі Кривого Рогу.

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Чоловік напав на працівника супермаркету

Відвідувачеві магазину не сподобалася консультація менеджера. Тому він вийняв зі сумки 2 кухонні ножі та накинувся на працівника магазину.

Я вам зараз голову відріжу, і мені нічого не буде,

– пригрозив нападник.

Він також стверджував, що є ветераном АТО і має проблеми з психікою.

Працівникам торговельно-розважального центру не вдалося заспокоїти чоловіка. Однак на нього вплинув начебто офіцер у відставці, який проходить повз.

Згодом нападника затримали правоохоронці.

Конфлікт у магазині Одеси з ножами: що відомо

Днями в Одесі, на проспекті Добровольського між чоловіком та працівницею магазину спалахнула сварка.

За жінку вирішили вступитися перехожі. У результаті вони опинилися у лікарні з ножовими пораненнями.

Нападник намагався втекти та навіть встиг змінити зачіску й поголити бороду. Але правоохоронці спіймали його.

Текст допису BEPESHITЪ:

"Я вам зараз голови відріжу, і мені нічого не буде", – кричав мужик з двома кухонними ножами в ТРК "Терра" на Зарічному

Увечері 18 вересня в один з магазинів торгово-розважального комплексу увійшов чоловік непримітного вигляду. Він поводився не дуже адекватно, ніж на присутніх справив враження середньостатистичного покупця.

У якийсь момент йому не сподобалася консультація менеджера. Він вирішив перервати її вигуками про те, що заріже консультанта. Вихопивши з сумки два кухонні ножі, покупець кинувся з ними на хлопця-продавця.

У цей момент він вигукував, що є АТОвцем і пацієнтом "тисячки", а також має проблеми з головою і якщо заріже людину – йому нічого за це не буде.

Охорона "Терри" (що має спецпідготовку в придушенні бабусь і малоліток) блискавично ретирувалася, сховавшись від можливої небезпеки.

Копи, які прибули на виклик в найкоротші терміни (приблизно 20 хвилин) опитали затриманого.

Людей в магазині врятував офіцер у відставці, який проходив повз.