"Я – частина опору в адміністрації Трампа": стаття анонімного чиновника наробила галасу в США

Так, анонім у публікації звинувачує Трампа в аморальності, спонуканнях, спрямованих проти свободи торгівлі і демократії, а також в тому, що його лідерський стиль – "імпульсивний, конфронтаційний, безглуздий та неефективний".

За словами невідомого топ-посадовця, розширення санкцій проти Росії чи висилка російських дипломатів зі Штатів у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Британії – це заслуга працівників адміністрації США, а не Дональда Трампа, який "публічно і за зачиненими дверима демонструє, що надає перевагу автократам і диктаторам, таким, як президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин".

Невідомий чиновник також стверджує, що в адміністрації навіть обговорювалась можливість застосування 25-ї поправки Конституції США через "нестабільну поведінку" Трампа. До слова, ця поправка дозволяє віце-президенту США перейняти управління країною у випадку якщо "верховний головнокомандувач не здатний виконувати своїх повноважень та обов'язків".

Оприлюднення цієї статті не на жарт розгнівило главу Білого дому. Він апелював до газети у Twitter запитанням: "Зрада?" А згодом закликав NYT розкрити ім'я автора блогу задля "національної безпеки країни".

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!