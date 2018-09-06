"Я – частина опору в адміністрації Трампа": стаття анонімного чиновника наробила галасу в США

Авторитетне видання The New York Times опублікувало блог американського високопосадовця, який називає себе учасником "опору" всередині адміністрації Трампа, що намагається не допустити здійснення "найгірших поривань" глави Білого дому. Всередині президентського апарату США почалося "полювання" за іменем автора скандальної статті.

Так, анонім у публікації звинувачує Трампа в аморальності, спонуканнях, спрямованих проти свободи торгівлі і демократії, а також в тому, що його лідерський стиль – "імпульсивний, конфронтаційний, безглуздий та неефективний".

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За словами невідомого топ-посадовця, розширення санкцій проти Росії чи висилка російських дипломатів зі Штатів у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Британії – це заслуга працівників адміністрації США, а не Дональда Трампа, який "публічно і за зачиненими дверима демонструє, що надає перевагу автократам і диктаторам, таким, як президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин".

Невідомий чиновник також стверджує, що в адміністрації навіть обговорювалась можливість застосування 25-ї поправки Конституції США через "нестабільну поведінку" Трампа. До слова, ця поправка дозволяє віце-президенту США перейняти управління країною у випадку якщо "верховний головнокомандувач не здатний виконувати своїх повноважень та обов'язків".

Оприлюднення цієї статті не на жарт розгнівило главу Білого дому. Він апелював до газети у Twitter запитанням: "Зрада?" А згодом закликав NYT розкрити ім'я автора блогу задля "національної безпеки країни".

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 вересня 2018 р.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 вересня 2018 р.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у свою чергу зазначила, що автору статті, який, за її словами, є "боягузом" та обманює, а не підтримує законно обраного президента США, варто подати у відставку.

Як повідомляє The New York Times, в офісі віце-президента Майкла Пенса від авторства скандального огляду вже відхрестились.

Наш офіс вище таких аматорських вчинків,

– заявив прес-секретар Пенса.

Держсекретар США Майк Помпео та Директор національної розвідки США Ден Коутс свою причетність до виходу матеріалу також заперечили.

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Нагадаємо, скандальна стаття з'явилася у The New York Times через день після того, як американський журналіст-розслідувач, член редколегії газети The Washington Post Боб Вудворд опублікував ще одну "інформаційну бомбу" для Трампа. Йдеться про уривки з нової книги медійника "Трамп: Страх у Білому домі", в якій стверджується, що підлеглі глави Білого дому вважають свого боса "недоумкуватим", а міністр оборони Джеймс Меттіс, за словами Вудворда, сказав, що інтелект президента США – на рівні "п'яти- або шестикласника".