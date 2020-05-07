"Я – мільйонер": підліток відкрив стрілянину з балкону по машинах і людях у Дніпрі – відео

У Дніпрі 7 травня 15-річний хлопець з криками "Я – мільйонер!" відкрив вогонь з травматичного пістолета по машинах та людях. Стрілянину підліток наживо транслював в інстаграмі.

Хлопець, який назвав себе Сергієм Абрамовим, встиг зробити з десяток пострілів перед тим, як його зупинили силовики. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпра.

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Патрульні заявили, що коли приїхали за викликом, хлопець відмовлявся відчиняти двері.

Втім, його старший брат, який теж терміново прийшов додому, таки вмовив хлопця впустити копів. Сам хлопець, за попередніми даними поліції, перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Під час затримання він намагався вдарити копів та вихвалявся, що його ніяк не покарають.

Як з'ясували поліцейські, пістолет належить батьку неповнолітнього. У поліції відкрили провадження за статтею хуліганство. Батькам неповнолітнього стрільця загрожує штраф.

Дивіться відео стрілянини, яку влаштував підліток у Дніпрі: