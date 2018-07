Я – Пол Вокер: у мережі з'явився офіційний трейлер про покійного актора "Форсажу"

У мережі опублікували довгоочікуваний трейлер про зірку фільму "Форсаж" Пола Вокера. За кілька днів анонс документальної кінострічки зібрав понад 700 тисяч переглядів.

Відома кіностудія Paramount Network днями презентувала трейлер до документального фільму про голлівудського красеня Пола Вокера, який у 2013 році помер внаслідок моторошної ДТП. Режисер кінострічки – досвідчений Адріан Бейтенхейс, який є автором документального фільму про Хіта Леджера.

Родичі, друзі та колеги по роботі зголосились знятись у кінострічці "Я – Пол Вокер".Фільм розповість прихильникам про сімейне та особисте життя актора, життя якого обірвалось у віці 40 років. Також кінострічка буде багата на архівні кадри, які надали рідні загиблого Пола Вокера.

Згідно з анонсом, прем'єра фільму запланована на 11 серпня 2018 року. Автори кінострічки впевнені, що "Я – Пол Волкер" матиме не меншу популярність, аніж сам актор.

Зазначимо, що Пол Вокер зіграв у десятках популярних фільмів, зокрема, "Форсаж", "Білий полон", "Панічна втеча", "У пастці часу" та ін. Актор був улюбленцем не тільки серед глядачів, але й серед колег. Після його смерті співак Wiz Khalifa записав пісню, яку присвятив Полу Вокеру – "See You Again". Кліп із кадрами з "Форсажу" підкорив мережу та зібрав майже 4 мільярди переглядів у мережі.

