Я б дав воду у Крим в обмін на виведення військ Росії з Донбасу, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Арахамія відзначив, що така позиція щодо ймовірного компромісу з Росією – його особиста, передає "Прямий".

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Депутат додав, що на окупованому півострові живуть громадяни України, які після відновлення постачання води зможуть користуватися нею.

Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов,

– заявив Арахамія.

Зауважимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна нібито може відновити подачу води до окупованого Росією Криму. Проте постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що ці дані не відповідають дійсності. Відновлення водопостачання можливе лише після деокупації півострова.

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