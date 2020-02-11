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      Я б дав воду у Крим в обмін на виведення військ Росії з Донбасу, – Арахамія

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      Арахамія назвав компроміс для подачі води в Крим / Фото з Facebook

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

      Арахамія відзначив, що така позиція щодо ймовірного компромісу з Росією – його особиста, передає "Прямий".

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      Депутат додав, що на окупованому півострові живуть громадяни України, які після відновлення постачання води зможуть користуватися нею.

      Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов,
      – заявив Арахамія.

      Зауважимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна нібито може відновити подачу води до окупованого Росією Криму. Проте постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що ці дані не відповідають дійсності. Відновлення водопостачання можливе лише після деокупації півострова.

      Що відомо про проблеми з водою в Криму

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили. 
      • Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
      • Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півотрові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Давид Арахамія Екологія Новини Криму Анексія Криму Війна на Донбасі Україна – Росія Слуга народу
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