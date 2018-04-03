Я б не почав захищати її знову, я захищаю тільки невинних, – екс-адвокат Савченко

Марк Фейгін, екс-адвокат Савченко, який захищав її в Росії, прокоментував відмову теперішнього адвоката від Надії. Також він запевнив, що відмовився б знову захищати підозрювану.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Що було, те було. Навіщо зараз про щось шкодувати. Але я б її не почав захищати зараз. Я вже її одного разу врятував. Не можна врятувати людину 2, 3, 100 разів", – ствердив Фейгін.

На його думку, Надія Савченко впорається та, не зважаючи на те, що від неї відмовився адвокат, вона зможе найняти нових. Фейгін запевнив, що не захищав би Надію через ряд причин. Він не вважає, що в Україні їй загрожує незаконний і дискримінаційний суд. Адже існує багато політичних справ, де людей звільняють. Нічого схожого в Росії не може бути взагалі.

Савченко врятували в Росії. Там її звинувачували у скоєнні злочинів, які вона не робила. Але ж в Україні цілком інші звинувачення, і цілком інші докази її провини. Я не передбачаю суд та слідство, нехай вони вирішують. Тим не менш, я бачу, що є представлені докази. А я, розумієте, захищаю тільки невинних. Такий в мене принцип,

– додав екс-адвокат Савченко.

Нагадаємо, адвокат підозрюваної в підготовці теракту в центрі Києва нардепа без мандату Надії Савченко – Віктор Чевгуз – заявив про самовідвід у справі.