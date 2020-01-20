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      Я б ніколи не йшов у президенти, якби не прагнув досягти миру на Донбасі, – Зеленський

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      Зеленський розповів, що заради встановлення миру на Донбасі пішов у президенти / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що ніколи б не прагнув зайняти посаду глави держави, якби не ставив за мету домогтися закінчення війни і встановлення миру на Донбасі.

      Таку заяву Зеленський зробив в інтерв'ю The Times of Israel відповідаючи на питання, чи можливо досягти миру на Сході України.

      Цікаво: Називаймо пам'ятники й вулиці на честь тих людей, імена яких не створюють конфлікт, – Зеленський

      "Я б ніколи не прагнув до президентства, не маючи такої мети", – відповів президент.

      За словами глави держави, він хотів би, щоб процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі просувався швидше. Проте наразі цьому перешкоджають "дуже складні питання", які необхідно вирішити.

      Я бачу прогрес, тому що кількість обстрілів значно скоротилася. Але вони все ще є,
      – наголосив Зеленський.

      Про ситуацію на Донбасі. З початку 2020 року на Сході України загинули 8 військових, ще майже 30 – отримали поранення. Окрім того, підконтрольні Росії бойовики кожного дня обстрілюють позиції ЗСУ, часто застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.

      Також Зеленський прокоментував питання щодо перемоги на виборах президента. Журналісти відзначили, що раніше він був актором, який грав роль президента у серіалі ("Слуга народу"), а тоді і справді став президентом України.

      Цього хотів український народ. Українці мали бажання змінити все, а не просто змінити одну групу політиків на іншу. Вони хотіли абсолютно змінити ситуацію. І вони це зробили,
      – відповів глава держави.

      Дізнайтеся більше: Зеленський охарактеризував свої взаємини з Путіним

      Яку підтримку українців отримав Зеленський на виборах президента:

      результат президентських виборів в україні у 2019 році
      Результат президентських виборів в Україні / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Президент України
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