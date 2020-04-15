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      Я б заборонив і закрив усе, – Ляшко про діяльність церков у період карантину

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      Ляшко каже, що на період карантину закрив би церкви й інші місця, де можливі скупчення людей / archangel.kiev.ua

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав людей залишатися на Великдень вдома і не їхати до батьків. Щодо роботи церков у перід карантину він заявив, що заборонив би усі місця, де можливі великі скупчення людей.

      У масових скупченнях, особливо в закритих приміщеннях, найбільша ймовірність поширення інфекційних хвороб, які передаються повітряним і повітряно-крапельним шляхом, розповів Ляшко в інтерв'ю "Новому времени".

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      "Усі наші карантинні заходи спрямовані на розрив цієї передачі. Ми встановили певні правила відвідування закладів першої необхідності: супермаркетів, аптек. Не повинно бути більше однієї людини на 10 квадратних метрів", – наголосив головний санлікар.

      Він розповів, що керівництво держави зустрічалося з керівниками церков і переконувало закрити доступ до храмів на час служби. За його словами, Вербна неділя показала, що більшість таки дослухалися.

      Порушення були, але безсистемні. Те, що люди збиралися біля церков, – тут вплинути можна хіба що силовими методами. А якби почали впливати силовими методами, то відбулися б зіткнення,
      – заявив Віктор Ляшко.

      Разом з тим він заявив, що як головний санітарний лікар, він би заборонив і закрив усі місця, де можливі скупчення людей. Коментуючи питання щодо того, що багато людей підтримують такі заходи, Ляшко висловив переконання, що є й ті, хто б зненавидів владу за такі кроки ще більше.

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      "Зараз головне – самоізолюватися. Я закликаю усіх відсвяткувати Великдень вдома. Не їхати до своїх батьків. Навіть якщо руйнуються вікові традиції. У цей конкретний час це потрібно зробити", – наголосив заступник голови МОЗ.

      Ляшко особисто розповів, що у його родині на Великдень є традиція, що усі з'їжджаються до батьків. Втім цьогоріч від такої традиції доведеться відмовитися.

      Зараз усі розуміють, і мама теж, що відбувається. Вона до церкви не піде. Є можливість винести паску, і святий отець освятить її на вулиці, біля будинку. Головне до цього підійти раціонально,
      – резюмував головний санітарний лікар України.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Великдень Релігія Новини політики
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