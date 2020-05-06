Оголошена Путіним підтримка бізнесу в час карантину виявилася брехнею, – Фейгін
Влада Росії чітко пояснила, що адресно людям допомагати не буде. А всі заходи, оголошені Путіним щодо підтримки малого і середнього бізнесу – щодо оподаткування та можливості отримання безвідсоткових кредитів – виявилися цілковитою брехнею.
Люди, які спробували застосувати їх, побачили що все це – обман і профанація, розповів 24 каналу розповів російський адвокат Марк Фейгін.
Читайте повне інтерв'ю тут Коронавірус у Росії: кількість хворих зростає, а економіці загрожує суттєве падіння
За його словами, для безвідсоткових кредитів треба зібрати тисячі довідок, а час – це дорого.
"Ці гроші ж мають піти на виплату працівникам, які перебувають у вимушеній відпустці. Щобільше, з цих кредитів треба сплатити податки на заробітну плату. Тобто це обнуляє сенс отримання цих безвідсоткових кредитів", – пояснив адвокат.
Я поки що бачу підтримку тільки оточення Путіна – великого бізнесу. Я маю на увазі сировинні, переробні компанії та інші. От Дерипаска за 12 мільярдами звернувся. Ось тут вже дуже охоче роздають гроші із Фонду національного добробуту та з Резервного фонду,
– наголосив Фейгін.
Він додав, що нібито дітям в школах мають давати якісь пайки чи сніданки. "Загалом нічого не зрозуміло: почали їх давати, чи ні, і ніхто відповісти не може. В будь-якому випадку, навіть якщо їжу будуть роздавати, то це дуже пізно, у нас же з березня карантин триває", – підсумував російський адвокат.
Яка ситуація з COVID-19 в Росії• У Росії за останню добу підтвердили 10559 нових випадків COVID-19.
• Загалом станом на 6 травня коронавірусом в країні інфікувались 165929 людей.
• За останню добу в Росії 86 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусом.
• агальна кількість летальних випадків – 1537.
Дивіться відео інтерв'ю з Марком Фейгіним про коронавірус у Росії