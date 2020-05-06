Оголошена Путіним підтримка бізнесу в час карантину виявилася брехнею, – Фейгін

Влада Росії чітко пояснила, що адресно людям допомагати не буде. А всі заходи, оголошені Путіним щодо підтримки малого і середнього бізнесу – щодо оподаткування та можливості отримання безвідсоткових кредитів – виявилися цілковитою брехнею.

Люди, які спробували застосувати їх, побачили що все це – обман і профанація, розповів 24 каналу розповів російський адвокат Марк Фейгін.

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За його словами, для безвідсоткових кредитів треба зібрати тисячі довідок, а час – це дорого.

"Ці гроші ж мають піти на виплату працівникам, які перебувають у вимушеній відпустці. Щобільше, з цих кредитів треба сплатити податки на заробітну плату. Тобто це обнуляє сенс отримання цих безвідсоткових кредитів", – пояснив адвокат.

Я поки що бачу підтримку тільки оточення Путіна – великого бізнесу. Я маю на увазі сировинні, переробні компанії та інші. От Дерипаска за 12 мільярдами звернувся. Ось тут вже дуже охоче роздають гроші із Фонду національного добробуту та з Резервного фонду,

– наголосив Фейгін.

Він додав, що нібито дітям в школах мають давати якісь пайки чи сніданки. "Загалом нічого не зрозуміло: почали їх давати, чи ні, і ніхто відповісти не може. В будь-якому випадку, навіть якщо їжу будуть роздавати, то це дуже пізно, у нас же з березня карантин триває", – підсумував російський адвокат.

Яка ситуація з COVID-19 в Росії• У Росії за останню добу підтвердили 10559 нових випадків COVID-19.

• Загалом станом на 6 травня коронавірусом в країні інфікувались 165929 людей.

• За останню добу в Росії 86 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусом.

• агальна кількість летальних випадків – 1537.

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