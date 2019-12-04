Я бачу приховані домовленості між Коломойським і Ахметовим, – Несходовський

"Слуга народу" підтримала правку, яка забороняє купівлю електроенергії з Росії. Норма скасовує попередню правку Андрія Геруса, яка дозволяла купівлю з РФ за двостороннім договором. Її тоді ухвалювали, бо в Україні був дефіцит вугілля, який потрібен для електростанцій. Тепер же ситуація стабільна, тож і російська електрика нам більше не потрібна.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський зазначив, що в Україні достатньо потужності, аби забезпечити країну власною електроенергією. У прямому ефірі 24 каналу він підкреслив, що мова йде саме про електроенергію від ТЕС, АЕС та альтернативну енергію.

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Він наголосив на тому, що Україна має розробити власну стратегію економічної безпеки. Бо у цьому питанні щодо купівлі чи не купівлі електроенергії у Росії чи Білорусі, ми повинні визначитися як діяти.

У цій ситуації (мовиться про бійку між Ляшком і Герусом, – 24 канал) я бачу якісь приховані домовленості між Коломойським та Ахметовим. Вони вирішили домовитися про те, по якій ціні Ахметов буде постачати електроенергію. Ахметов не буде користуватися монопольним становищем, а з іншого боку – можливість, якщо будуть обмежені поставки від "ДТЕК", то можна буде поставляти її з Білорусі,

– заявив Несходовський.

Також Ілля додав, що у самої Білорусі немає таких потужностей для того, аби виробляти електроенергію, і вона може компенсувати її з РФ, а потім експортувати в Україну.

Що відомо про законопроєкт?

Метою закону є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, тарифному регулятору дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Крім того, у законопроєкті є норма, відповідно до якої забороняється продаж та постачання електричної енергії, імпортованої з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії у Росії.

З метою уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі уряд має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії.

Цікаво! З 1 липня в Україні запустили ринок електроенергії. Разом з ним почала мінятися схема, за якою працювала енергосистема. Ще тоді в коментарі 24 каналу експерт Карел Хірман прогнозував подорожчання електроенергії для побутових користувачів. Більше – у матеріалі 24 каналу.



За комуналку українці платять менше за європейців / Інфографіка 24 каналу