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      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Я бачу приховані домовленості між Коломойським і Ахметовим, – Несходовський

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      "Слуга народу" підтримала правку, яка забороняє купівлю електроенергії з Росії. Норма скасовує попередню правку Андрія Геруса, яка дозволяла купівлю з РФ за двостороннім договором. Її тоді ухвалювали, бо в Україні був дефіцит вугілля, який потрібен для електростанцій. Тепер же ситуація стабільна, тож і російська електрика нам більше не потрібна.

      Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський зазначив, що в Україні достатньо потужності, аби забезпечити країну власною електроенергією. У прямому ефірі 24 каналу він підкреслив, що мова йде саме про електроенергію від ТЕС, АЕС та альтернативну енергію. 

      Цікаво! Чому Україна веде торгівлю з Росією на енергетичному ринку та які можуть бути наслідки

      Він наголосив на тому, що Україна має розробити власну стратегію економічної безпеки. Бо у цьому питанні щодо купівлі чи не купівлі електроенергії у Росії чи Білорусі, ми повинні визначитися як діяти. 

      У цій ситуації (мовиться про бійку між Ляшком і Герусом, – 24 канал) я бачу якісь приховані домовленості між Коломойським та Ахметовим. Вони вирішили домовитися про те, по якій ціні Ахметов буде постачати електроенергію. Ахметов не буде користуватися монопольним становищем, а з іншого боку – можливість, якщо будуть обмежені поставки від "ДТЕК", то можна буде поставляти її з Білорусі,
      – заявив Несходовський.

      Також Ілля додав, що у самої Білорусі немає таких потужностей для того, аби виробляти електроенергію, і вона може компенсувати її з РФ, а потім експортувати в Україну. 

      Що відомо про законопроєкт?

      • Метою закону є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, тарифному регулятору дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.
      • Крім того, у законопроєкті є норма, відповідно до якої забороняється продаж та постачання електричної енергії, імпортованої з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії у Росії.
      • З метою уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі уряд має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії.

      Цікаво! З 1 липня в Україні запустили ринок електроенергії. Разом з ним почала мінятися схема, за якою працювала енергосистема. Ще тоді в коментарі 24 каналу експерт Карел Хірман прогнозував подорожчання електроенергії для побутових користувачів. Більше – у матеріалі 24 каналу.


      За комуналку українці платять менше за європейців / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Інфографіка Ринок електроенергії Україна – Росія Електроенергія Тарифи на газ Тарифи Ціни Експорт
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