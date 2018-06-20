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Я безмежно щасливий, – Зейн Малік розповів про стосунки з Джіджі Хадід

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Зейн Малік розповів про стосунки з Джіджі Хадід
Зейн Малік розповів про стосунки з Джіджі Хадід / Фото з вільних джерел

Музикант Зейн Малік після відновлення стосунків з моделлю Джіджді Хадід не коментував своє особисте життя. Пара не потрапляла в об'єктиви папараці, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Проте артист загадково вирішив розповісти, як складаються стосунки з відомою манекенницею.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу CQ, обкладинку якого прикрасили стильною фотосесією Зейна Маліка. 

Після 3-місячної паузи в стосунках Зейн Малік та Джіджі Хадід все ж вирішили знову бути парою. Спершу зірки приховували свої почуття, однак згодом американська манекенниця все ж підтвердили чутки про роман зі співаком. Водночас Зейн стримано і загадково прокоментував своє особисте життя, натякнувши, що досі є близькою людиною для Джіджі. 

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Я безмежно щасливий, що зустрів її! Ми з нею вже дорослі люди. Я не хочу вішати ярлик на ці стосунки або робити так, щоб люди чогось чекали від мене. Вона завжди підтримувала мене і допомагала. І я буду вічно їй вдячний за це,
– зізнався Зейн Малік. 

За словами співака, Джіджі Хадід допомогла йому змінитись. Чоловік до зустрічі з моделлю бачив у всьому тільки негатив, а з появою дівчини у житті – глянув на світ по-іншому. Окрім цього, Зейн Малік, який був гостем багатьох гламурних вечірок у Великобританії, відмовився від гучних компаній, надавши перевагу відпочинку вдома. 

Під час інтерв'ю артист завуальовано говорив про стосунки з Джіджі. Так, під час розмови з журналістами, Зейн пожартував, що поки дівчина не контролює його доходу. 

"Вона ще не займається моїми фінансами. Але ми доберемося до цього згодом", – розповів Зейн Малік.

Нагадаємо, про роман Джіджі Хадід і Зейна Маліка заговорили в листопаді 2015 року, згодом пара з’являтись разом на світських заходах. У грудні 2016 року навіть були чутки про заручини зірок, однак, за інформацією ЗМІ, дівчина відмовила співаку, бо не хотіла поспішати з одруженням. А в березні 2018 після трьох років стосунків пара офіційно повідомила про розставання. Вкінці квітня Джіджі та Зейн вирішили відновити стосунки.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи Джіджі Хадід Мода
Джерело: 24 Канал
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