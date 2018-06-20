Я безмежно щасливий, – Зейн Малік розповів про стосунки з Джіджі Хадід

Музикант Зейн Малік після відновлення стосунків з моделлю Джіджді Хадід не коментував своє особисте життя. Пара не потрапляла в об'єктиви папараці, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Проте артист загадково вирішив розповісти, як складаються стосунки з відомою манекенницею.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу CQ, обкладинку якого прикрасили стильною фотосесією Зейна Маліка.

Після 3-місячної паузи в стосунках Зейн Малік та Джіджі Хадід все ж вирішили знову бути парою. Спершу зірки приховували свої почуття, однак згодом американська манекенниця все ж підтвердили чутки про роман зі співаком. Водночас Зейн стримано і загадково прокоментував своє особисте життя, натякнувши, що досі є близькою людиною для Джіджі.

Читайте також: Джіджі Хадід та Зейн Малік знову разом: ніжне фото

Я безмежно щасливий, що зустрів її! Ми з нею вже дорослі люди. Я не хочу вішати ярлик на ці стосунки або робити так, щоб люди чогось чекали від мене. Вона завжди підтримувала мене і допомагала. І я буду вічно їй вдячний за це,

– зізнався Зейн Малік.

За словами співака, Джіджі Хадід допомогла йому змінитись. Чоловік до зустрічі з моделлю бачив у всьому тільки негатив, а з появою дівчини у житті – глянув на світ по-іншому. Окрім цього, Зейн Малік, який був гостем багатьох гламурних вечірок у Великобританії, відмовився від гучних компаній, надавши перевагу відпочинку вдома.

Під час інтерв'ю артист завуальовано говорив про стосунки з Джіджі. Так, під час розмови з журналістами, Зейн пожартував, що поки дівчина не контролює його доходу.

"Вона ще не займається моїми фінансами. Але ми доберемося до цього згодом", – розповів Зейн Малік.

Нагадаємо, про роман Джіджі Хадід і Зейна Маліка заговорили в листопаді 2015 року, згодом пара з’являтись разом на світських заходах. У грудні 2016 року навіть були чутки про заручини зірок, однак, за інформацією ЗМІ, дівчина відмовила співаку, бо не хотіла поспішати з одруженням. А в березні 2018 після трьох років стосунків пара офіційно повідомила про розставання. Вкінці квітня Джіджі та Зейн вирішили відновити стосунки.