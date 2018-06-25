"Я буду тут, доки буде війна": бійці розповідають про життя на фронті

На фронті втрати. Один наш захисник загинув і четверо зазнали поранення. Загалом бойовики 22 рази застосовували прицільний вогонь по наших позиціях, десять з яких із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зафіксували навіть вогонь із танка та БМП. Гатили бойовики в усіх напрямках.

Потужний бій був у Зайцевому, що на Донеччині. Бойовики майже всю ніч обстрілювали захисників цього селища. Використовували кулемети та гранатомети. Наші бійці кажуть, що така ситуація тут майже щодня.

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Василь демонструє пряме попадання в трубу, що тримала тепловізор. Куля пролетіла в лічених метрах від його голови. Вчора, 24 червня, розповідають бійці королівської бригади, бій почався як тільки зайшло сонце.

Ми ховалися, не могли голову висунути. Реально працювало РПГ,

– зазначив боєць 24 бригади імені короля Данила "Ведмедик".

Від позицій, на яких ми знаходимось, до бойовиків менш як 100 метрів. Тому контактні бої тут тривають кожного дня. Доходить до того, що наші бійці навіть перекрикуються з бойовиками. Проте, за їхніми словами, конструктивного діалогу не виходить.

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Якщо раніше бойовики використовували тактику, ховаючись за спинами жінок та дітей, сповідуючи тактику Путіна. То тепер вони не цураються ховатися ще й за тваринами, вночі викидаючи їх перед своїми позиціями. Річ у тім, що в тепловізорі одразу і не розрізниш.

Кидають якогось кота чи пса прив'язують, щоб він виліз. І тоді дивляться чи ми будемо стріляти. А ви бачите, що то кіт чи собака? Так одразу, якщо воно в кущах можна не побачити, а якщо досить близько, то думати нема коли,

– сказав боєць 24 бригади ім. короля Данила Василь.

Українські воїни до підступності бойовиків звикли. Взагалі, якщо подивитись на хлопців, що тут воюють, всім трохи більше двадцяти років. А на війну вони пішли взагалі тільки досягнувши повноліття. І попри те, що багато хто говорить, що люди втомились від війни – вони планують воювати до кінця та не проміняють захист країни на нічні клуби та інші розваги.

Я просто буду тут, доки війна буде – я буду тут. Якщо доживу до сьогоднішнього вечора. Від цього ніхто не застрахований,

– наголосив боєць 24 бригади ім. короля Данила "Ведмедик".