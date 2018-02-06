Я була розбита: колишня дружина Гері Олдмена розповіла про нелегкий шлюб з актором

Третя за рахунком дружина Гері Олдмена, Доня Фіорентіно, розповіла про 4 роки життя у шлюбі, які були для них "гігантською автомобільною катастрофою".

Про це екс-дружина актора, який номінований на премію "Оскар-2018", розповіла у The Sun.

Подружнє життя з актором виявилось зовсім не таким, як вона собі уявляла. Про пережиті знущання та навіть побої від чоловіка Доня вирішила розповісти на хвилі зізнань інших жінок у насильстві.

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Я не сперечаюся, він чудовий актор. Але чи був він чудовим чоловіком? Ні. Наш шлюб був гігантською автомобільною катастрофою. Я була розбита. Але зараз, почувши, як інші жінки не бояться говорити відкрито, хочу, щоб світ дізнався правду,

– зазначила Доня.

Фотограф розповіла, що все було добре в той час, коли в них народився син Гуллівер, але все тому, що в той час в будинку перебувала мама Гері. Коли ж під час другої вагітності Доні діагностували ревматоїдний артрит і вона переживала невимовний біль, вона не отримала жодної підтримки від чоловіка.



Гері Олдмен і Доня Фіорентіно в молодості



Гері Олдмен і Доня Фіорентіно

"Я відчувала жахливий біль. У мене була маленька дитина, а Гері тільки і кричав, що інші жінки "нормально з усім цим пораються", – додала Фіорентіно.

Післяпологову депресію жінки рятували лише алкоголь та болезаспокійливі засоби. Сам Олдмен теж у 2000-них не відзначався успіхом в кіно і через заборонені препарати витрачав усі гроші "на вітер".

Він витрачав величезні суми на алкоголь, повій і наркотики. За вихідні міг спустити в готелі більше 18 тисяч доларів. Ми постійно сварилися. Він говорив мені, що я вийшла заміж за нього, тому що він був багатим і знаменитим. У нього траплялися моменти агресії, коли він не міг собою керувати,

– зізналася Фіорентіно.



Гері Олдмен і Доня Фіорентіно з другим сином



Доня Фіорентіно з синами Гулівером Флінном та Чарлі Джоном

Вона підсумувала, що одного разу Олдмен побив її телефонною трубкою, коли вона тримала в руках їхнього молодшого сина. Це і стало фінальною крапкою їхнього шлюбу. Після розлучення Олдмен відсудив дітей і жінки, через її згубну звичку – алкоголь. Хоч Гарі і сам був не "святим", гроші і репутація актора все вирішили.

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Дона шкодує, що так і не стала хорошою матір’ю, але на утримання дітей їй би все одно не вистачило грошей. Під час її лікування, Гері жодного раз так і не провідав її з синами.



Доня Фіорентіно

До слова, Гері Олдман був одружений п’ять разів: з акторкою Леслі Менвілл (1987-1990), з акторкою Умою Турман (1990-1992), з фотографом Донею Фіорентіно (1997-2001), зі співачкою і акторкою Александрою Еденборо (2008-2015) і з письменницею і куратором Жизель Шмідт (2017-до сьогодні). В актора є троє синів: Алфі від першого шлюбу з Леслі і Гулівер Флінн та Чарлі Джон від третього шлюбу з Донею.