"Я був в шоці": Жан Рено розповів, що думає про українські Карпати

Французький актор Жан Рено, який приїхав в Україну для зйомок у фільмі, зустрівся з українськими журналістами, щоб поділитися про враження від Карпат.

Як передає кореспондент ТСН, Рено розповідав про те, яке враження на нього справили українські Карпати, чи встигнув він побачити пам’ятки в українській столиці і чи пішли шестеро дітей Жана його стопами актора.

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За словами Жана Рено, він був приголомшений красою українських Карпат, де відбувалися основні знімання французько-української стрічки "Останній крок", йдеться в ТСН.



Жан Рено в Карпатах

"Це було справжнім шоком поїхати до Карпат, тому що карпатські гори дуже гарні. Я пам’ятаю, там було холодно. Неймовірні види, магічний ліс навпроти. Я відчував ніжність від українців, вони були дуже теплими з нами, вони були дуже добрими. Я був дійсно щасливим", – поділився емоціями легендарний актор.

Віднедавна знімальна група фільму перебуває у Києві, однак Жан Рено зізнався, що поки не встиг побачити Київ.

"Коли я працюю, я не можу бути туристом. Я пам’ятаю, як брав участь у зніманнях, які тривали дев’ять місяців. Ми з групою знімали по всьому світу, у різних містах – це тривалий період. Я не був туристом. Люди мене запитували, чи бачив ти цю пам’ятку, чи відвідував це місце, але я не міг. Я не можу, коли працюю, взяти камеру і йти фотографувати церкви, чи відвідувати музеї. Я просто не можу. Можливо, це через те, що мої батьки були бідними, і я звик, що спершу маю зробити свою роботу. Наступного тижня я буду вільним, то можливо влаштую екскурсію містом", – поділився Рено.

Нагадаємо, що Жан Рено приїхав у Карпати для зйомок україно-французького фільму "Останній крок", де Рено грає головну роль.