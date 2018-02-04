Я чекав, що Спейсі мені подзвонить і все пояснить: Рідлі Скотт про перезнімання фільму "Всі гроші світу"

Легендарний режисер Рідлі Скотт дав розгорнуте інтерв’ю та розповів про ситуацію, яка склалась навколо сексуального скандалу з Кевіном Спейсі та перезніманням стрічки "Всі гроші світу", що потягнуло за собою.

Про це кіномитець розповів для L'Officiel Online.

За його словами, коли в пресі вперше з'явилася інформація про сексуальні домагання зі сторони Кевіна Спейсі, Скотт був просто шокований.

Деякий час я очікував, що Кевін мені подзвонить і пояснить, що взагалі відбувається. Але я так і не дочекався дзвінка ні від нього, ні навіть від його представника. І я зрозумів, що у мене немає часу чекати. Мені треба було терміново приймати рішення. Я не міг допустити, щоб через одну людину пропала праця великої кількості людей, які працювали над цим фільмом,

– поділився Рідлі Скотт.

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Не довго думаючи, він зв’язався з продюсером стрічки Деном Фрідкіном та порадився, чи взагалі можливо так швидко переробити кінострічку. Для початку їй було потрібно з'ясувати, чи буде вільний для зйомок Крістофер Пламмер, – новий головний герой фільму, який замінив Спейсі. Також вони обдзвонювали акторів Чарлі Пламмера, Мішель Вільямс та Марка Воллберга, щоб вони знову взяли участь у деяких кадрах фільму.

"А місця зйомок? Всі, хто хоч коли-небудь знімали кіно, розуміють, як непросто поєднати всі складові в одну цілу працюючу модель. До того ж ми були дуже обмежені в часі. І ми не роздумуючи приступили до роботи негайно", – додав режисер.



Кевін Спейсі і Крістофер Пламмер у трейлері "Всі гроші світу"

На думку Рідлі Скотта, Крістофер Пламмер в ролі Пола Гетті виявився навіть кращий, ніж Кевін Спейсі. Він був другим у списку на головну роль фільму. На запитання, чи не шкодує режисер, що він відразу не взяв Пламмера на роль, він відповів, що Кевін і Крістофер обидва чудові актори, але Спейсі отримав перевагу через популярність у серіалі "Картковий будинок".

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У мене немає ніякого жалю. Кевін Спейсі теж прекрасно зіграв цю роль. До того ж він чудово впорався з роботою в складному гримі, адже його доводилося "старити" до 75 років. Якби не весь цей скандал, через який стільки глядачів відвернулися від нього, я не думаю, що у мене був би привід перезнімати фільм з іншим актором,

– прокоментував режисер стрічки.

В підсумку Скотт зауважив, що побачити початковий варіант фільму з участю Кевіна Спейсі гладячі не зможуть, тому що, на його думку, це було б неправильно по відношенню до всіх інших учасників кінокартини.

До слова, фільм "Всі гроші світу" заснований на реальних подіях і розповідає про викрадення онука американського мільярдера Пола Гетті, Джона, яке відбулося в 1973 році.