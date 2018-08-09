Я далеко не ідеал, – вагітна Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко несподівано опублікувала допис, в якому розповіла про своїх хейтерів.

Нещодавно мережу розбурхала новина: Регіна Тодоренко вагітна первістком. Тоді зірка різко спростувала всі "чутки", зазначивши, що її "дітище" – це шоу "П'ятниця".

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Наразі, коли вагітність телеведуча вже не може приховати, вона активно ділиться з підписниками яскравими знімками з округлим животом. Така поведінка Регіни спровокувала шквал критики у мережі.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 4 Сер 2018 р. о 9:52 PDT

Тепер же на сторінці Регіни Тодоренко з'явивcя допис, у якому зірка розповіла про своїх хейтерів.

"Сьогодні хочеться сказати стоп всім недоброзичливцям, які мене оточують. Я вірю в те, що друзі, команда, партнери – відображення самого себе! І коли хтось скаржиться: "Всі навколо ідіоти, тому моє життя не вдалося". Треба почати з себе; треба зрозуміти, що саме ти робиш не так, чому саме тебе оточують такі люди", – розпочала своє звернення Регіна.

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Телеведуча додала, що далеко не ідеальна, тому в разі якоїсь складної ситуації намагається завжди проаналізувати, де вона неправильно поступила, чи щось зайве сказала. Ймовірно, так Регіна Тодоренко вирішила прокоментувати той шквал критики, який обвалився днями на її сторінку.

Я далеко не ідеал, в мені багато розбіжностей. Коли я потрапляю в складну ситуацію, відразу намагаюся проаналізувати, де поступила неправильно саме я, а не хтось інший. Але вже якщо я впевнена в своїй правоті – бережися,

– додала Регіна.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Нагадаємо, що на початку червня в Росії відбулась церемонія вручення премій "Муз-ТВ". На урочисту подію завітала українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка засвітила округлий живіт в пишній сукні. Однак, коли у ЗМІ поширилась інформація про вагітність зірки, а в мережі всі питали про майбутню дитину, вона спростувала всі "чутки".